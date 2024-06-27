أكاديمية الدار البيضاء سطات تخطئ في حساب نسبة نجاحها

توقف المتتبعون لنسب نجاح البكالوريا التي أصدرتها أكاديميات التعليم يوم أمس بمناسبة الإعلان عن نتائجها على تضارب النسب والأرقام الواردة فيها

ففي حين صرحت أكاديمية البيضاء سطات بحصولها على نسبة 62.37 % يتبين من خلال إعداة احتساب خارج قسمة عدد الناجحين 51025 على العدد الإجمالي للمترشحين الحاضرين 84614 هو نسبة 60.30% مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الخطأ الفادح.

هفوة اخرى سجل بلاغ لأكاديمية سوس بعد أن ورد في بلاغها حصول أحد تلامذتها على أعلى معدل قبل ان يتبين ان الامر خطأ فادح للاكاديمية. مسلسل الهفوات استمر مع أكاديمية بني ملال التي تفادت الإشارة إلى النسبة المحققة واكتفائها بعدد الناجحين خجلا من النسبة المتدنية التي حصل عليها تلاميذ الجهة والتي لم تتجاوز 54%.

فهل تبقى هذه الأحداث مجرد وقائع معزولة أم أن الأمر يعكس تهافت المسؤولين على رأس الاكاديميات لتجميل صورهم أمام أنظار وزير التربية بعد أن باتت رياح التغيير تهدد رؤوس العديد منهم.