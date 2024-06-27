ارتفاع الدرهم مقابل الدولار خلال الفصل الأول من 2024

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,47 في المئة مقابل الأورو وبنسبة 1,39 في المئة مقابل الدولار الأمريكي ، وذلك خلال الفصل الأول من سنة 2024.

وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، ارتفع الأورو بنسبة 0,90 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 0,47 في المئة مقابل الأورو وبنسبة 1,39 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.

ومقارنة بعملات أبرز الدول الصاعدة، فإن العملة الوطنية ارتفعت على الخصوص بنسبة 10,06 في المئة مقارنة بالليرة التركية، و1,28 في المئة مقابل الريال البرازيلي و0,89 في المئة مقابل اليوان الصيني.

وبالتالي، وأخذا في الاعتبار تطور التضخم مقارنة بالشركاء والمنافسين التجاريين للمغرب، فقد سجل معدل الصرف الفعلي ارتفاعا بنسبة 1,19 في المئة بالقيمة الاسمية، وبنسبة 0,54 في المئة بالقيمة الحقيقية.

وفي ما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، سجل متوسط حجم العمليات لحساب الأبناك مع الزبناء، خلال الفصل الأول من سنة 2024، ارتفاعات سنوية بنسبة 8,4 في المئة إلى 33,7 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع، وبنسبة 8,4 في المئة إلى 34,4 مليار درهم بالنسبة لعمليات الشراء.

وبخصوص العمليات الآجلة، فقد سجلت انخفاضات بنسبة 19,4 في المئة إلى 13,8 مليار درهم بالنسبة لعمليات الشراء، وبنسبة 14,2 في المئة إلى 3,3 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع.