وجدة .. إدارة ONEE تفند بيان مفبرك حول قطع الكهرباء خلال فترة الصيف

هبة بريس : وجدة

على إثر تداول إشعار زائف عبر منصة التواصل الاجتماعي(واتساب)، نسب إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حول “قطع التيار الكهربائي عن ساكنة الجهة الشرقية بشكل يومي ابتداء من الثانية بعد الزوال إلى غاية السادسة مساء خلال شهري يوليوز وغشت 2024.

وحسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، فإن المديرية الجهوية للتوزيع بوجدة تنفي نفيا قاطعا المضمون الكامل لهذا الإشعار الزائف.

كما تؤكد المديرية يضيف البلاغ، أن هاته الأخبار لا أساس لها من الصحة ولم تصدر عن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وفي الأخير،تهيب المديرية الجهوية للتوزيع بوجدة ساكنة الجهة الشرقية بتوخي الحذر من مثل هذه الأخبار الزائفة وعدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من مصدر الأخبار قبل تداولها أو اعتمادها.