انقطاع الماء يثير غضبا بخريبكة

عبد الله عياش / هبة بريس / الصورة من الارشيف

رفض مواطنون بخريبكة انقطاع شبكة الماء الصالح للشرب لساعات اليوم الخميس مؤكدين أن المكتب المكلف بالخدمة لم يكلف نفسه عناء إبلاغ السكان لآخذ احتياطاتهم اللازمة.

وأكد أكثر من متصل لهبة بريس أن منازلهم تعيش دون ماء صالح للشرب وان حالة الغضب والتذمر تتسع بسبب استمرار انقطاع الماء، وتكبدهم عناء التنقل والبحث عن آبار من أجل التزود بالماء الصالح للشرب،

وسجل متصل بهبة بريس ان “غياب الماء الصالح للشرب عن الصنابير المنزلية، يضاعف معاناة السكان ويقلق راحتهم، خاصة أن الأمر بات يتكرر في مثل هذه الفترات من السنة”

وحمل متحدث مسؤولية هذه الانقطاعات المذكورة للمسؤول الاول عن القطاع ، لكونه السلطة الرئاسية التي عليها إلزام الإدارة بتعميم إشعارات الانقطاع عوض اللجوء إلى حرمان الساكنة من المياه بشكل مفاجئ دون منحهم وقتا يدخرون فيه ولو كمية قليلة تمكنهم من قضاء أغراضهم المنزلية.

واستتهجن فاعل جمعوي في اتصال بهبة بريس الأسلوب الذي ينهجه المكتب الوطني بخريبكة في تدبير القطاع،خصوصا في مايتعلق بالاتقطاعات المتكررة دون اغفال ان القطاع يفرض مبالغ مجحفة في حق المواطنين، وفرضه غرامات التأخر تزيد من عبء الأسر المغلوب على أمرها.

ودعا ذات المتحدث الجهات المعنية بالضغط على قطاع الماء للوفاء بالتزاماته المتمثلة في تقديم خدمات يومية بجودة عالية”ومراعاة أوضاعها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية باعتبار الماء مادة حيوية”