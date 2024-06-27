بعد اعتقاله بالناظور..إيداع المتهم بقـ.ـتل فـ..ـتاة وحـ..ـرق جـ..ـثتها السجن بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

قرر قاضي التحقيق باستئنافية طنجة أمس الأربعاء، إيداع المتهم الرئيسي في جريمة قتل شابة وحرق جثتها بمنطقة اكزناية السجن بتهمة ثقيلة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء معالم الجريمة.

واعتقلت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، الاسبوع الماضي المشتبه فيه الرئيسي في قتل شابة وتقطيع وحرق جثتها بمنطقة خلاء بمنطقة اجزناية ضواحي طنجة في جريمة اهتز على وقعها الراي العام الوطني .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد جرى اعتقال المشتبه فيه الرئيسي إثر كمين محكم نسجت خيوطه عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية الدرك بالناظور .

وكانت مذكرة بحث وطنية قد صدرت في حق المعني بالأمر الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد ارتكابه لجريمته قبل أن يتم اعتقاله مساء اليوم في انتظار تسليمه للعناصر الدرك الملكي بطنجة .

وكانت حالة استنفار عاشت على وقعها مصالح الدرك الملكي بطنجة الشعر. الماضي ، بعدما عثرت في منطقة مفتوحة بجماعة اكزناية، على جثة متفحمة داخل حقيبة للسفر، وتبين في ما بعد أن الجثة المتفحمة تعود إلى شابة تشتغل في مقهى لـ«الشيشة»، حيث تم اكتشافها من طرف أشخاص كانوا بصدد المرور من هذه المنطقة المفتوحة، لينتبهوا إلى وجود آثار نيران اشتعلت بعين المكان، ما حدا بهم إلى ربط الاتصال بالسلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، حيث حلت الأخيرة بعين المكان وقامت بتطويقه، وفتح تحقيق موسع تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.