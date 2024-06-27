درك تارودانت يفك لغز جريمة قت.ل شاب وفتاة

تمكنت مصالح الدرك التابعة لسرية تارودانت ، اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، من فك لغز جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها شاب عشريني رفقة فتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 19 سنة، ببيت مهجور بدوار عين لمديور الجماعة الترابية مشرع العين .

وفي هذا السياق، أكدت مصادر الجريدة بأن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بتارودانت مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين يشتبه في إرتباطهما بهذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي هز المنطقة .

وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة، فإن هذه الجريمة يرجح أن تكون مرتبطة بالإغتصاب، حيث حاول الهالك الدفاع عن عشيقته، إلا أنه تلقى طعنات قاتلة في العنق، في الوقت الذي تم فيه قتل الفتاة خنقا بعد مقاومتها للمغتصبين.

وكان المتهمون قد عثروا على الضحيتين بمنزل ترابي مهجور، حيث يرجح أنهم كانوا تحت تأثير الكحول، ليقوموا بإغتصاب الفتاة وقتلها، قبل أن يتم قتل عشيقها عندما حاول الدفاع عنها.