نسبة النجاح في الباكالوريا بإقليم الجديدة بلغت 60.41%

مصباح أحمد – الجديدة

في بلاغ صحفي، حصلت الجريدة على نسخة منه، تعلن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الجديدة، أن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا دورة يونيو2024 جاءت كما يلي:

بلغ مجمل المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا الاختبارات 8832 شكل عدد الإناث منهم 4476 مترشحة ممدرسة أي بنسبة 54.37% . فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين اجتازوا الاختبارات 2019 مترشحة ومترشح.

وفيما يلي المعطيات الرقمية التحصيلية لنتائج الدورة العادية للامتحان الوطني يونيو 2024 بمديرية الجديدة:

مجموع الناجحين الممدرسين: 4787

الاناث منهم: 2847

نسبة النجاح من مجموع المترشحين الممدرسين: 60.41% بزيادة بلغت 06 درجات مقارنة مع السنة الماضية ( 54.37% )

عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين سيجتازون الدورة الاستدراكية: 2847

عدد الناجحات والناجحين الممدرسين الحاصلين على ميزات

ميزة مستحسن 1364

ميزة حسن 688

ميزة حسن جدا 465

أعلى معدل إقليمي 19.27 حصل عليه تلميذ بمسلك العلوم الفيزيائية خيار لغة فرنسية

مجموع الناجحين بالمسالك العلمية والتقنية ممدرسين: 3880

مجموع الناجحين بمسلكي

الآداب والعلوم الإنسانية :899

مجموع الناجحين بالمسالك المهنية: 08

مجموع الناجحين الأحرار : 216

وبهذه المناسبة ، تنوه المديرية الإقليمية بالجديدة، بالمجهودات التي بذلتها مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، ومصالح المديرية الإقليمية بالجديدة وكافة المتدخلين، لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني، كما يتقدم المدير الإقليمي بجزيل الشكر للسيد عامل إقليم الجديدة على مواكبته وتتبعه لهذا الاستحقاق التربوي، ومن خلاله كل الإشادة بالدور الهام والحضور المتميز للسلطات الأمنية والترابية. كما تشكر المديرية الإقليمية مختلف الداعمين من مجالس منتخبة، ووسائل الإعلام ، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني وغيرهم من المتدخلين في جميع مراحل هذا الاستحقاق ، كما تتقدم بوافر الشكر والامتنان لأطر المراقبة التربوية والأطر الإدارية والتربوية والخدماتية على انخراطهم وتعبئتهم في جميع مراحل التنظيم والإجراء والمراقبة ، كما تنتهز هذه المناسبة لتهيب بكافة المتدخلين، أن يحافظوا على التعبئة والانخراط العاليين بنفس العزم، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية، معبرة عن متمنياتها بكامل النجاح والتوفيق للمستدركات والمستدركين.