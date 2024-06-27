إعداديات الريادة بسطات…دورات تكوينية تقارب البيداغوجية الجديدة ” صور”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو إلى 5 يوليوز 2024 ، دورات تكوينية لفائدة أساتذة إعداديات الريادة وذلك بتأطير من السيدات والسادة مفتشات ومفتشي مادة: الرياضيات، علوم الحياة والأرض، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الفيزياء والكيمياء، الاجتماعيات، التربية الإسلامية.

النموذج هنا من المديرية الإقليمية بإقليم سطات، حيث أشرف المدير الإقليمي عبد العالي السعيدي على مواكبة الدورات التكوينية التي تهم تكوين حوالي 64 أستاذة وأستاذ، ضمن خطوة تروم تعزيز كفايات الأطر التربوية فيما يخص التدريس وفق المقاربات البيداغوجية الفعالة، التي سيتم اعتمادها تجريبيا بإعداديات الريادة برسم الموسم الدراسي 2024 -2025، وتنزيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 24 – 138 ، بتاريخ 18 مارس 2024 في شأن تنزيل برنامج “إعداديات الريادة”، المراسلة الوزارية رقم 24/190 ، بتاريخ 25 أبريل 2024، بشأن تنزيل برنامج إعداديات الريادة برسم الموسم الدراسي 2024- 2025 .

المدير الاقليمي، الذي تابع العملية رفقة رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه(المنسق الاقليمي للمشروع)، وبحضور رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، بإعداديتي الريادة ( ثانوية المسيرة الخضراء الإعدادية وثانوية عبد الكريم الخطابي الإعدادية)، في مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 25 و28 يونيو 2024 ، بمقر مركز الأقسام التحضيرية بسطات في محوري : التدريس الفعال والمعالجة الوقائية. وتأتي هذه التكوينات في إطار أجرأة المحور الثالث لبرنامج إعداديات الريادة والمتعلقة بمواكبة الأستاذات والأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة ودعم قدراتهم المهارية من أجل الإرتقاء بممارساتهم الصفية داخل إعداديات الريادة عند انطلاق البرنامج مع بداية الموسم الدراسي 2024-2025

وتجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات جارية باشراف ميداني مباشر من طرف جميع السيدات والسادة المديرات والمديرون الاقليميون بالجهة لتحقيق الغايات المرجوة من برنامج “ إعداديات الريادة” على مستوى 33 ثانوية إعدادية بداية من اليوم الدراسي المقبل 2024-2025، حيث يؤطر هذه الدورات التكوينية أطر التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم التربوي للتعليم الثانوي لمواد التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء.