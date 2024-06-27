جنايات البيضاء تؤجل جلسة محاكمة الوزير السابق مبديع لأواخر يوليوز

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أجلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة محمد مبديع الوزير و القيادي السابق في صفوف حزب الحركة الشعبية و من معه.

و حسب الهيئة، فقد تقرر تأجيل جلسة المحاكمة لأواخر شهر يوليوز و بالضبط ليوم 25 من الشهر القادم و ذلك بعد طلب دفاع المدعى عليه بطلب مهلة لإعداد الدفوعات و استدعاء بعض الشهود و المتهمين المتابعين في حالة سراح.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مبديع و من معه يتابعون بتهم جنائية ثقيلة منها تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الارتشاء و التزوير في وثائق عرفية و تجارية و رسمية، و غيرهم من التهم.