الحفر تغزو المحمدية و تغضب الساكنة و المجلس في سبات عميق
هبة بريس ـ الدار البيضاء
غزت الحفر مختلف شوارع المحمدية التي تشهد خلال فصل الصيف إقبالا كثيفا من مغاربة الداخل و الخارج، و هو ما يجعل فضائح مدينة الزهور تغادر حدودها لأبعد مدى.
و لم يعد أي شارع بالمحمدية يخلو من الحفر و “الضوضانات” العشوائية و التشققات التي باتت تؤرق بال مستعملي الطريق و تثير غضب الساكنة، بعدما حولت حياتهم اليومية لجحيم لا يطاق و جعلتهم زبناء دائمين لمحلات تصليح أعطاب السيارات.
في خضم ذلك، مجلس مدينة المحمدية في سبات عميق، و كأن مسيري المدينة لا يمرون بسياراتهم من شوارعها، غبر مبالين بالوجه الكئيب الذي باتت عليه مدينة تعتبر من بين المدن السياحية الأكثر استقطابا للزوار خلال موسم الاصطياف.
2 تعليقات
شتى انواع الحفر عندنا في الشوارع والازقة. والمسؤولين خارج التغطية. ام ربما ان تلك الحفر مشروع بالنسبة لهم
الحفر،تعالى إلى وجدة وترى الحفر والاودية والسواقي،مدينة بدون بلدية