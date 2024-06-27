الحفر تغزو المحمدية و تغضب الساكنة و المجلس في سبات عميق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غزت الحفر مختلف شوارع المحمدية التي تشهد خلال فصل الصيف إقبالا كثيفا من مغاربة الداخل و الخارج، و هو ما يجعل فضائح مدينة الزهور تغادر حدودها لأبعد مدى.

و لم يعد أي شارع بالمحمدية يخلو من الحفر و “الضوضانات” العشوائية و التشققات التي باتت تؤرق بال مستعملي الطريق و تثير غضب الساكنة، بعدما حولت حياتهم اليومية لجحيم لا يطاق و جعلتهم زبناء دائمين لمحلات تصليح أعطاب السيارات.

في خضم ذلك، مجلس مدينة المحمدية في سبات عميق، و كأن مسيري المدينة لا يمرون بسياراتهم من شوارعها، غبر مبالين بالوجه الكئيب الذي باتت عليه مدينة تعتبر من بين المدن السياحية الأكثر استقطابا للزوار خلال موسم الاصطياف.