الحفر تغزو المحمدية و تغضب الساكنة و المجلس في سبات عميق

2024-06-27 / 16:24
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

غزت الحفر مختلف شوارع المحمدية التي تشهد خلال فصل الصيف إقبالا كثيفا من مغاربة الداخل و الخارج، و هو ما يجعل فضائح مدينة الزهور تغادر حدودها لأبعد مدى.

و لم يعد أي شارع بالمحمدية يخلو من الحفر و “الضوضانات” العشوائية و التشققات التي باتت تؤرق بال مستعملي الطريق و تثير غضب الساكنة، بعدما حولت حياتهم اليومية لجحيم لا يطاق و جعلتهم زبناء دائمين لمحلات تصليح أعطاب السيارات.

في خضم ذلك، مجلس مدينة المحمدية في سبات عميق، و كأن مسيري المدينة لا يمرون بسياراتهم من شوارعها، غبر مبالين بالوجه الكئيب الذي باتت عليه مدينة تعتبر من بين المدن السياحية الأكثر استقطابا للزوار خلال موسم الاصطياف.

2024-06-27 / 16:24
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‫2 تعليقات

  1. شتى انواع الحفر عندنا في الشوارع والازقة. والمسؤولين خارج التغطية. ام ربما ان تلك الحفر مشروع بالنسبة لهم

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