مروان خوري لـ”هبة بريس”: “زوجتي اشترطت مرافقتي للسفر الى المغرب”
هبة بريس – فن
عبر الفنان اللبناني مروان خوري، عن سعادته بلقاء جمهوره المغربي عبر مهرجان موازين.
وأكد الفنان اللبناني في تصريح لهبة بريس، على هامش احيائه لحفل غنائي كبير في مسرح محمد الخامس، مساء أمس الأربعاء، أنه يزور المغرب منذ سنة 2004 ويحب هذا البلد بشكل كبير كما يكن كل الاحترام والتقدير لشعبه.
وأضاف صاحب “كل القصايد”، أن زوجته اشترطت مرافقته للسفر الى المغرب، لرغبتها في زيارة هذا البلد، وكذا بسبب “جمال المغربيات”.
6 تعليقات
من حقها تخاف على راجلها، لأن لدينا ال.ع.ا.ه.ر.ا.ت مستعدن لأي شيء من أجله
من حقها تخاف على راجلها، لأن لدينا ال.ع.ا.ه.ر.ا.ت مستعدن لأي شيء من أجله
نعم تمتع باموال الفقراء و ضحكوا علينا بالكلمات الطيبة . قال ليه آش خاصك اعريان قال ليه خاصني مهرجان
حسبي الله ونعم الوكيل
نعم تاتي لتتمتع بي الأموال التي يجب أن تصرف على المستشفيات وتعليم وتضمن العيش الكريم لي المواطن الفقير
خافت علي راجلها زويون ياكلوه الرجال
نعم تاتي لتتمتع بي الأموال التي يجب أن تصرف على المستشفيات وتعليم وتضمن العيش الكريم لي المواطن الفقير