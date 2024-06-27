بمعدل 19.45.. التلميذة زينب خطاب تتربع على نتائج الباكالوريا بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لدورة يونيو 2024 بلغ 5541 مترشحة ومترشحا، وأن عدد الناجحين منهم قد بلغ 3640 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 65.69 %، بزيادة 7 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة سنة 2023، وبلغت نسبة النجاح لدى الإناث 72.63 % من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات.

وفي هذا الصدد، حصلت التلميذة زينب خطاب، التي تتابع دراستها بمؤسسة العلا الخصوصية، شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية، على أعلى معدل عام 19.45 على مستوى إقليم سطات فيما حصلت التلميذة فاطمة الزهراء التقي التي تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية القدس، شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية، على أعلى معدل عام 19.23 بالتعليم العمومي.

وستجرى الدورة الاستدراكية بالنسبة لجميع الشعب والمسالك أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024؛ وسيتم الإعلان عن نتائجها في أجل أقصاه 19 يوليوز 2024؛ علما أن الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي ستجرى يومي 3 و4 يوليوز 2024.

وقد نوهت المديرية الإقليمية بسطات، في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه، بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وتشيد بمواكبة السلطة الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والمنابر الإعلامية وكافة المتدخلين في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام، كما تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية، متمنية كامل التوفيق لبناتنا وأبنائنا المستدركات والمستدركين.