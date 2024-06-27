سلا.. شخص يهاجم دائرة أمنية بـسكينين والشرطة توقفه بالرصاص

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بسلا لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، منتصف نهار اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، في حالة غير طبيعية، والذي عرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد حضر المشتبه فيه لمقر دائرة الشرطة “البركة” بمدينة سلا، بدون موجب إداري أو طلب مرفقي، وشرع في التفوه بعبارات غير مفهومة قبل أن يشهر سكينين في مواجهة عناصر الشرطة المكلفين باستقبال المرتفقين ويعرضهم لتهديدات خطيرة.

وقد اضطرت عناصر الشرطة للتدخل لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، الذي رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة بعد ملاحقته بالشارع العام، مما اضطر مفتش شرطة لإطلاق رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي قبل أن يصيب المعني بالأمر برصاصة على مستوى أطرافه السفلى.

وقد تم نقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.