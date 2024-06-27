وفاة غيثة بناني أرملة المهدي بن بركة

2024-06-27 / 13:10
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هبة بريس

أعلنت عائلة المهدي بن بركة، وفاة غيثة بناني، أرملة المعارض السياسي اليساري المهدي بنبركة، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت عائلة بنبركة في بلاغ لها، أن الراحلة غيثة “كانت هي عمود الأسرة، ومرجعاً لكل من ارتبط بالقيم الإنسانية والأخوة والتضامن…، وكانت تمثل نقطة ارتكاز لكل أفراد عائلتها، ومثالاً في البساطة والطيبة، وملاذاً بقلب سخي وآذان صاغية”.

و رافقت غيثة زوجها المهدي بن بركة في جميع مراحل حياته النضالية ضد الاستعمار وبناء المغرب المستقل الديمقراطي، وتقاسمت معه أفراح وأحزان الحياة الأسرية حتى اختطافه واختفائه.

2024-06-27 / 13:10
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