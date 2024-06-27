بركان .. ساكنة تزغين تطالب العامل بالتدخل للحد من ترويج المخدرات الصلبة

هبة بريس – وجدة

تعرف منطقة تزغين تحت نفوذ قيادة بني عنيق لدائرة أكليم التابعة ترابيا لإقليم بركان، في الآونة الأخيرة رواجا كبيرا لجميع أنواع المخدرات الصلبة منها الهيروين – بوفا – الأقراص المهلوسة، مما يؤثر سلبا على ناشئة المنطقة.

وحسب شكاية موقعة من عدة جمعيات توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه موجهة الى عامل الإقليم، أن المنطقة عرفت مجموعة من جرائم القتل راح ضحيتها شبان في مقتبل العمر بسبب المخدرات وكذا انتشار ظاهرة السرقة بمختلف أنواعها من قبل المدمنين وأصحاب السوابق الذين يتوافدون على المنطقة بشكل كثيف لاقتناء الممنوعات عبر كل الوسائل والمواصلات العمومية منها والخاصة.

وتضيف الشكاية، حيث أصبحت تباع هذه الممنوعات جهارا ونهارا بجانب المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمنطقة، وكذا بالقرب من مسجد التوحيد بتزغين بمحاذاة الطريق الإقليمية 6010 زكزل، إذ تشكل خطرا على مرتفقيها وعلى ساكنة المنطقة خاصة شبابها.

وفي الأخير، نهيب منكم التدخل لدى الجهات المختصة وبصفة استعجالية للحد من هذه الآفة الخطيرة.