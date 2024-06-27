طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-27 / 09:05
5

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية وكذا جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

ويرتقب أيضا تشكل ضباب أو قطرات مطرية متفرقة على السهول الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات متفرقة محتملة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية، ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 12 و 19 درجة بباقي الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب، وبعض الانخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

2024-06-27 / 09:05
5

مقالات ذات صلة

بمعدل 19.45.. التلميذة زينب خطاب تتربع على نتائج الباكالوريا…

2024-06-27 / 13:58
اطلاق رصاص بمراكش

سلا.. شخص يهاجم دائرة أمنية بـسكينين والشرطة توقفه بالرصاص

2024-06-27 / 13:54
الأمن الوطني

الابتزاز والارتشاء يجر ضابط شرطة للتحقيق بتطوان

2024-06-27 / 12:50

البيضاء تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-06-27 / 12:15

بركان .. ساكنة تزغين تطالب العامل بالتدخل للحد من…

2024-06-27 / 10:17

جنايات فاس ترفع عقوبة البوصيري إلى 8 سنوات سجنا…

2024-06-27 / 09:26

تلوث مياه الشرب يتسبب في تسمم و إسهال المئات…

2024-06-27 / 09:17

توقيع اتفاقية شراكة بالرباط لدعم التنمية الاجتماعية بفلسطين

2024-06-26 / 23:54

التلميذة ” سميرة خراز” من تارودانت اعلى معدل بكالوريا…

2024-06-26 / 23:09

أزمة طلبة الطب ..تعتيم وخرق مبدأ دستوري يتعلق بالحق…

2024-06-26 / 23:06

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى