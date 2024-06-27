طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية وكذا جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

ويرتقب أيضا تشكل ضباب أو قطرات مطرية متفرقة على السهول الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات متفرقة محتملة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية، ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 12 و 19 درجة بباقي الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب، وبعض الانخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.