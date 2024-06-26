أزمة طلبة الطب ..تعتيم وخرق مبدأ دستوري يتعلق بالحق في المعلومة

2024-06-26 / 23:06
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هبة بريس / عبد الله عياش

قالت البرلمانية فاطمة الثامني عن فيدرالية اليسار انه ” في الوقت الذي تقرر فيه اجتياز طلبة الطب والصيدلة، للامتحانات في جو مشحون واحتقان ظاهر أمام مقاطعة عدد كبير من المعنيين ، وباعتراف الطلبة أنفسهم ، تأبى الحكومة إلا أن تواجه الأمر بالتعتيم بشكل غير مبرر.

وأشارت البرلمانية في سؤال كتابي موجه لوزير الثقافة محمد بنسعيد انه ” وأمام الفصل الثامن والعشرين من الدستور، والذي ينص على كون “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، هاهي الحكومة اليوم تضيق على نشر أجواء الامتحانات حتى بالنسبة للإعلام العمومي. ”

وتساءلت الثامني في ذات السؤال ان أصبحت امتحانات طلبة الطب والصيدلة اليوم غير قابلة للنقل والمواكبة الإعلامية ، لاسيما أنها باتت تحضى باهتمام جميع المغاربة، في سياق مشحون عرف مقاطعة واسعة لهاته إلامتحانات؟، علما أنه في السنوات السابقة كان يتم نقلها بشكل عادي ، فلماذا تحاول الحكومة اليوم إظهار الجانب الذي يتلاءم مع أطروحتها فقط في الإعلام العمومي؟

وتساءلت عن السبب وراء هذا التعتيم وخرق مبدأ دستوري يتعلق بالحق في المعلومة ، علما أن الإعلام العمومي يمول من أموال دافعي الضرائب، ومن واجبه مواكبة مختلف المواقف ؟

2024-06-26 / 23:06
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