إدارة الجمارك تعبئ مواردها البشرية لضمان نجاح عبور 2024

2024-06-26 / 21:52
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

يشهد مينائي طنجة المتوسطي وبني أنصار تعبئة إستثنائية للموارد البشرية التابعة لإدارة الجمارك من أجل ضمان عبور ناجح يتناسب مع تطلعات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ولم تقتصر عملية تقوية الموارد البشرية على موانئ المملكة فقط، بل شملت المطارات أيضا لنفس الغاية، حيث سجلت الأرقام الرسمية توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم الذين تزامنت عطلتهم الصيفية مع عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل تعمل إدارة الجمارك على مستوى جميع المعابر البرية والبحرية والجوية طيلة 24 ساعة متواصلة، لتأمين عبور آمن سواء من حيث المراقبة الدقيقة أو الإستقبال والقيام بالإجراءات الضرورية في وقت وجيز.

تغطية اليوم تأخذنا نحو ميناء طنجة المتوسط الذي يعرف حركية كبيرة للبواخر وعملية أسرع في تمكين المسافرين من الحصول على ورقة الإستيراد المؤقت للسيارات بحيث أكدت معاينتنا الميدانية إشتغال جميع عناصر الجمارك دون إستثناء مع أبواب مفتوحة للمسؤولين بغرض الإستماع إلى بعض المشاكل البسيطة كحالات ضياع الوثائق وما شابه ذلك من أمور أخرى غالبا ما تصادف الجالية أثناء عملية العبور.

وتواكب الإدارة العامة للجمارك كعادتها هذه العملية بكل مسؤولية وانفتاح على جميع المتداخلين في الحملة السنوية التي ينتظر أن تحقق أرقاما قياسية في عدد الوافدين إلى أرض الوطن.

2024-06-26 / 21:52
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‫5 تعليقات

  2. تحية تقدير واحترام لكل المكونات الأمنية الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..

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  5. إدارة الجمارك عرفت تحسنا كبيرا في عهد مديرها العام العمراني عبد اللطيف، شتان بين هذا وذاك وشتاء بين رجل قويم ورجل فاسد رحل دون رجعة

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