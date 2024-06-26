“الخطيب الهبيل” يتدارس مستجدات ” الإجهاد المائي “

هبة بريس / ع عياش

في سياق حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الإجهاد المائي نتيجة توالي سنوات الجفاف، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، بمقر الولاية، اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة “لاراديت”، وذلك بحضور عامل اقليم الفقيه بن صالح، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وكافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة.

هذا وتمحورت أشغال هذه الدورة حول عدة نقط همت بالخصوص تدارس والمصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة المالية 2023، بالإضافة الى تقديم وتدارس عدة اتفاقيات تروم انجاز برامج اجتماعية في الماء الصالح للشرب لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق حسن التدبير وجودة الخدمات على مستوى الربط بشبكة التطهير السائل بالجماعات الترابية أولاد مبارك وفم اودي، بالإضافة الى اقتناء عقارات لإنجاز منشآت مائية للرفع من سعة التخزين وتجويد خدمات التوزيع.

وفي كلمته بالمناسبة، ذكر والي الجهة بالظرفية الصعبة تمر منها الجهة نتيجة التقلص المستمر للموارد المائية بسبب قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، مشددا في هذا الصدد، على الاهمية الاستراتيجية و الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، لتدبير هذه الأزمة المرتبطة بندرة المياه والطلب المتزايد على خدمات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

ولضمان توفير الماء الصالح للشرب والاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، وكذا تعزيز البنية التحتية والحفاظ على البيئة وتحسين ظروف عيش الساكنة، دعا والي الجهة الوكالة الى مضاعفة الجهود من أجل الرفع من حجم الاستثمارات وتسريع إنجاز المشاريع البرمجة في قطاعي توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مشددا على العمل على تحسين مردودية شبكة توزيع الماء الصالح للشرب وترشيد استعمال هذه المادة الثمينة والتقليص من مدة التدخل لحل المشاكل المرتبطة بإصلاح التسربات التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه المعالجة والصالحة للشرب، وتجنب تكرار الانقطاعات وعدم الحفاظ على قوة صبيب مناسبة لتزويد المشتركين بالماء الشروب في ظروف عادية.

ومن جهتها قدمت المديرة العامة للوكالة عرضا حول أنشطة الوكالة والحصيلة المالية والحسابات الرسمية برسم سنة 2023، استعرضت فيه مجموعة من المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالإنجازات في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وكذا مردودية الشبكة التي أصبحت تعرف تحسنا مستمرا نتيجة توظيف الاستثمارات اللازمة لتجديد الشبكات وتسخير التجهيزات التقنية الحديثة لكشف التسربات، هذا بالإضافة الى الحملات التحسيسية والتوعوية والأنشطة التي قامت بها الوكالة، والهادفة الى ترسيخ ثقافة عقلنة وترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه من الضياع.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة وتدارس مجموعة من التحديات والاكراهات المرتبطة بالوضعية المائية الحالية الصعبة التي أصبحت تستوجب التفكير في وضع حلول مبتكرة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وإعطاء الأهمية اللازمة لتفعيل الإجراءات الاستعجالية التي تروم ترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه خاصة من خلال تكثيف جهود معالجة التسربات للرفع من نسبة مردودية شبكات التوزيع، بالإضافة الى التوعية والتحسيس بضرورة عقلنة استعمال الماء.

هذا وصادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.