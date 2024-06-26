زوجة وطفلة لاعب الرجاء البيضاوي ” الزرهوني” ضمن ضحايا الشغب بأكادير

نشر لاعب الرجاء الرياضي ” نوفل الزرهوني ” تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يطمئن فيها جماهير الرجاوية ، عن احوال الصحية لافراد من عائلته ” زوجته وطفلته ذات ثلاث سنوات وصهرته ” التي اصيبت بجروح على مستوى الكتف ، بعد اصابتها في ليلة ” الرعب ” بعد رميهم بالحجارة ، وقت خروجهم من الملعب ، بعد انتهاء مباراة الرجاء ومولودية وجدة ،على متن سيارتهما ، ولولا الألطاف الإلهية كانت ستصاب طفلته .

وأوضحت مصادر الجريدة ، ان زوجة اللاعب التي كانت رفقة ابنتها بعدما غادرتا الملعب، حيث تعرض سيارتهما للرشق بالحجارة ما أدى لتهشيم الزجاج وخلف أضرارا مادية أخرى.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد تدخل رجال الأمن لحماية زوجة اللاعب الرجاوي وابنته الصغيرة، بعد حالة الرعب والذعر التي عاشتاها بعد دقائق من مغادرة الملعب.

وسجلت المصادر سالفة الذكر أن ابنة لاعب النسور نقلت فيما بعد إلى أحد مستشفيات مدينة أكادير، وذلك إثر تعرضها لصدمة الخوف .

هذا، وقد أوقفت العناصر الأمنية بأكادير مساء أمس الثلاثاء مجموعة من الأشخاص المتربصين بمحيط الملعب، كما تم حجز أسلحة بيضاء رفقتهم بعدما ساهموا في إلحاق أضرار عديدة ببعض الجماهير التي حضرت لمتابعة المباراة.