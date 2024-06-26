جرسيف ..العثور على جثة سيدة في منزلها
علم ان سيدة سبعينية لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري.
وقالت مصادر متطابقة أن الهالكة تقيم لوحدها و لم تعد تجيب على اتصالات ذويها الأمر الذي فتح باب الشكوك .
وتعاملا مع الوضع تم إبلاغ المصالح الأمنية حيث تم فتح باب المنزل ليجدوها ملقاة على درج المنزل اذ جرى نقلها صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بجرسيف
و تقرر إحالة الجثة على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تحديد أسباب الوفاة
30 تعليقات
البقاء لله ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة أن شاء الله
الله يرحمها وجميع المسلمين
اللهم ارحمها واغفر لها انا لله وانا اليه راجعون
اللهم إغفر لها وعفو عنها ورحمها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
الله يرحمها و يصبر أهلها
اللهم ارحمها واغفر لها
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيدة وتغمدها الله بواسع رحمته واحسن نزلها
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
الله يرحمها و يغفر ليهااا ياارب