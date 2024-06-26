جرسيف ..العثور على جثة سيدة في منزلها

2024-06-26 / 20:39
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علم ان سيدة سبعينية لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري.

وقالت مصادر متطابقة أن الهالكة تقيم لوحدها و لم تعد تجيب على اتصالات ذويها الأمر الذي فتح باب الشكوك .

وتعاملا مع الوضع تم إبلاغ المصالح الأمنية حيث تم فتح باب المنزل ليجدوها ملقاة على درج المنزل اذ جرى نقلها صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بجرسيف

و تقرر إحالة الجثة على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تحديد أسباب الوفاة

2024-06-26 / 20:39
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