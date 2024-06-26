جرسيف ..العثور على جثة سيدة في منزلها

علم ان سيدة سبعينية لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري.

وقالت مصادر متطابقة أن الهالكة تقيم لوحدها و لم تعد تجيب على اتصالات ذويها الأمر الذي فتح باب الشكوك .

وتعاملا مع الوضع تم إبلاغ المصالح الأمنية حيث تم فتح باب المنزل ليجدوها ملقاة على درج المنزل اذ جرى نقلها صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بجرسيف

و تقرر إحالة الجثة على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تحديد أسباب الوفاة