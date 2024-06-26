جرسيف ..العثور على جثة سيدة في منزلها
علم ان سيدة سبعينية لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري.
وقالت مصادر متطابقة أن الهالكة تقيم لوحدها و لم تعد تجيب على اتصالات ذويها الأمر الذي فتح باب الشكوك .
وتعاملا مع الوضع تم إبلاغ المصالح الأمنية حيث تم فتح باب المنزل ليجدوها ملقاة على درج المنزل اذ جرى نقلها صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بجرسيف
و تقرر إحالة الجثة على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تحديد أسباب الوفاة
30 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمها ويغفر ليها ويرزقها الجنة
الله يرحمها ويغفر لها
الله يرحمها ويغفر لها
اللهم ارحمها و اغفر لها و ارزق اهلها الصبر و السلوان
الرحمة والغفران وجنة الرضوان
رحمها الله و أسكنها فسيح جناته و رزق أهلها الصبر و السلوان
تغمدها الله بواسع رحمته
البقاء والدوام الله اللهم ارحمها واسكنها الفردوس وانا لله وانا اليه راجعون
أللهم ارحمها واغفر لها
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة
اللهم ارحمها ووسع مدخلها وارزق اهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر لها وارحمها وارزق أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
تغمدها الله برحمته الواسعه واسكنها فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
نسأل الله تعالى أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
الله يرحمها يارب العالمين
إنا لله وإنا إليه راجعون