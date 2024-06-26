في تحد للحكومة.. طلبة الطب يقاطعون الامتحانات وينظفون الشواطئ

قاطع طلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان، اليوم امتحانات الدورة الربيعية،

واقر طلبة الطب والصيدلة ألا محيد عن المقاطعة، إن تشبتت الحكومة بمدة التكوين المتمثلة في ست سنوات.

وبدل التوجه الى قاعات الإمتحان اختار طلبة الطب التوجه إلى مراكز تحاقن الدم والشواطئ، تنفيذا لوعود المقاطعة التي أبدوها في مواجهة التدبير الحكومي للأزمة.

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، امس الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.