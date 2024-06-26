الـPPS يعلق على رسو باخرة إسرائيلية بطنجة : لا يستقيم

دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط سماح السلطات المغربية برسو باخرة عسكرية إسرائيلية في ميناءٍ مغربي في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة

وقال حزب التقدم والاشتراكية في بيان، إنه في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة فإنه « لا تستقيم أيّ علاقاتٍ سوية مع إسرائيل، وبالأحرى السماح بِــرســـوّ باخرة عسكرية إسرائيلية في ميناءٍ مغربي،

بالمقابل ؛ سجل الحزبُ إيجابًا المبادراتِ السياسية والإنسانية القوية التي يتخذها المغرب رسمياًّ، و »آخرها مبادرة جلالة الملك إلى تقديم مساعداتٍ طبية ودوائية إلى الشعب الفلسطيني بغزة »

كما يسجل تنامي تضامن الفئات الشعبية ببلادنا وقواها الحية مع الشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة تعبر عن تجذر القضية الفلسطينية في وجدان مجتمعنا المغربي.