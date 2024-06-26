الداخلية تنفس زحمة السير على المراكشيين بإحداث 7 ممرات تحت أرضية

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن وزارة الداخلية تعمل على تنفيس زحمة السير التي عاش تقلها المراكشيين لعقود من الزمن ، بعد التأشير على إحداث ممرات تحت ارضية ، من اجل سلاسة السير والجولان بأهم النقط السوداء في الازدحام بالمدينة الحمراء .

وقد سبق لمنتخبي المدينة من ضمنهم عمدة المدينة ووالي الجهة، ان عملوا على اخراج هذا المشروع المهم لحيز الوجود والتأشير على احداث تلك الممرات المنتظرة، والتي من شأنها تخليص مدينة مراكش من مجموعة من المشاكل المرورية التي تتفاقم خاصة خلال العطل، وخلال التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة ، وما ستحتضنه مستقبلا من منافسات إفريقية وعالمية بين سنوات 2025 و 2030.

الممرات التحت ارضية التي سترى النور في المستقبل القريب تندرج في اطار برنامج التنمية الحضرية بمراكش ما بين 2020 و2027، والممول من طرف الجهة ومجموعة من المتدخلين منهم المجلس الجماعي ووزارة النقل والتجهيز، وسيتم إحداثها بمجموعة من المدارات بالمدينة الحمراء والتي سيبلغ عددها 7 ممرات تحت أرضية.

ويتعلق الأمر بممر تحت أرضي المسار والذي سيتم إحداثه على مستوى مدارة العياشي وتبلغ قيمته المالية 60 مليون درهم وآخر يربط ما بين طريق آسفي على مستوى قنطرة السكة الحديدية وتبلغ قيمته المالية من 60 مليون درهم، وممر تحت الأرضي سيتم إحداثه على مستوى الطريق المدارية وطريق الصويرة ويربط بين (ط.و 8 ) و( ط.و 7) بالقرب من الساحة الكبرى لمرجان وتبلغ قيمته المالية من 60 مليون درهم.

البرنامج تضمن كذلك إحداث الممر تحت أرضي بئر انزران وسط حي جيليز وذلك على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس وشارع عبد الكريم الخطابي بقيمة إجمالية مالية تقد بـ 60 مليون درهم كما سيتم إحداث ممر تحت أرضي خامس بساحة 16 نونبر على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بالقرب من بريد المغرب بقيمة مالية تقدر بـ 60 مليون درهم.

كما يتضمن البرنامج المسطر أيضا إحداث ممر تحت أرضي بساحة المسيرة على مستوى تقاطع محمد السادس والحسن الثاني على بالقرب من محطة القطار وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 100 مليون درهم، فيما الجديد في البرنامج المسطر هو الممر التحت ارضي على مستوى جماعة واحة سيدي ابراهيم والذي لم يكن مبرمجا في 2022، حيث من المنتظر احداثه على مستوى مدارة ملعب مراكش الكبير، و ذلك في اطار دعم المشاربيع المبرمجة لتجويد المرافق المحيطة بالملعب استعدادا لمنافسات كأس العالم.