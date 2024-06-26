امتحانات البكالوريا.. انطلاق عملية إيداع الشكايات المتعلقة بالنتائج

هبة بريس

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء، أن إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – دورة 2024 – سيكون ابتداء من 26 يونيو الجاري وإلى غاية 29 منه.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تنهي إلى علم كافة المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة العادية لامتحانات البكالوريا – دورة 2024، أن إيداع الشكايات سيتم حصريا عبر النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات، حيث لن تأخذ بعين الاعتبار الشكايات التي لا ترد عبر هذا النظام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن الولوج إلى النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات عبر حساب المترشح بمنظومة مسار على الرابط:https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، يشير البلاغ، فتتم العملية عبر حساب المترشح(ة) بمنظومة “ترشيحات”: http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx.