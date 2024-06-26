بمعدل 19.62.. أميرة بلكوشي ولينا أماني صاحبتا أعلى معدل بجهة البيضاء – سطات

هبة بريس – البيضاء

حصلت التلميذتان أميرة بلكوشي ولينا أماني صاحبتا على أعلى معدل بامتحانات البكالوريا بجهة الدار البيضاء – سطات.

وحصلت أميرة بلكوشي التي تتباع دارستها بثانوية تأهيلية تابعة للمديرية الإقليمية لسيدي البرنوصي، و لينا أماني التابعة للمديرية الإقليمية مولاي رشيد على معدل 19.62 مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسي.

هذا وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2024 جهة الدار البيضاء سطات، 84614 مترشحا(ة)، وأن عدد الناجحين منهم بلغ 51025 ناجحا(ة)، بنسبة إجمالية بلغت 62,37في المائة لدى المترشحين المتمدرسين.

وبلغ العدد الإجمالي للناجحات المتمدرسات (الإناث) 29913 ناجحة، وهو ما يمثل نسبة 67,76 في المائة من مجموع الناجحين، وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين 27885 وهو ما يمثل 55,20 في المائة من مجموع الناجحين: أي أن أكثر من نصف الناجحين حصلوا على ميزة.