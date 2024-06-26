بمعدل 19.36.. بسمة اليزمي صاحبة أعلى معدل بجهة بني ملال خنيفرة

هبة بريس – بني ملال

حصلت التلميذة بسمة اليزمي على أعلى معدل بكالوريا في التعليم العمومي، بجهة بني ملال خنيفرة، بنقطة 19.36.

وتتابع التلميذة بسمة اليزمي دراستها بثانوية ابن سينا التأهيلية العمومية بمديرية إقليم بني ملال.

وبلغ عدد التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2023/2024، بالأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، في فئة الممدرسين 14209 تلميذا، عدد الإناث منهم 8637 تلميذة، أما الأحرار فقد بلغ عددهم 1404 ناجحا، ضمنهم 687 تلميذة.