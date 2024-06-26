بمعدل 19.40.. مرهيس هبة الله صاحبة أعلى معدل بكالوريا بجهة فاس مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

بلغ عدد الناجحين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا بجهة فاس مكناس 31783 ناجحة وناجح، من أصل 56261 مترشح (ة) اجتازوا الامتحان.

وقد وصل عدد المترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا هذه الدورة العادية ما مجموعه 46115 نجح منهم 28608 ، منهم 4675 ناجح (ة) من التعليم الخصوصي، أما نسبة النجاح فقد وصلت 62.04% بزيادة 13 نقطة مقارنة مع نتائج 2023.

وقالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، في بيان لها إنه وبعد تفحص المعطيات الإحصائية لنتائج إمتحانات الباكالوريا في دورتها العادية 2024، فإن عدد الناجحات والناجحين في قطب الشعب العلمية والتقنية بلغ 21364 ناحج (5) بنسبة نجاح %62.04، قطب الشعب الأدبية والأصيلة : 7244 ناجح (ة) بنسبة نجاح 67.01، البكالوريا المهنية : 47 ناجح (ة) بنسبة نجاح 9653.، المسالك الدولية للبكالوريا : 10138 ناجح (ة) بنسبة نجاح 76% ، وبالنسبة للناجحين في وضعية إعاقة: 73 ناجح (ة).

وقد سجل أعلى معدل بالجهة . 19.40 مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية بالمديرية الاقليمية تازة حازت عليه التلميذة مرهيس هبة الله من مؤسسة بلسمين الخاصة:

وفيما يخص مؤشرات التميز فقد وصل مجموع الناجحين بميزة 18090 بنسبة 64% ، حصل منها على ميزة حسن جدا 4006، وميزة حسن 5740، في حين وصل عدد الحاصلين على ميزة مستحسن 8344

أما بالنسبة لفئة الاحرار فقد حضر منهم 10146 نجح منهم 3175 مترشح (ة) منهم 70 نزيل بالمؤسسة السجنية بنسبة نجاح بلغت 96 32.

وبخصوص الدورة الإستدراكية المقرر تنظيمها أيام 10-11-12 يوليوز 2024 سيجتازها 25163 مترشح (ة) منهم 5927 مترشح (ة) من فئة أحرار.