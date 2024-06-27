تلوث مياه الشرب يتسبب في تسمم و إسهال المئات من المواطنين في زاوية الشيخ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسبب تلوث عين واد النفع المزودة لساكنة زاوية الشيخ بإقليم بني ملال بالمياه الشروبة في تسمم و إسهال عدد كبير من ساكنة المدينة و زوارها منذ أول أيام عيد الأضحى.

و حسب شهادات استقتها هبة بريس، فقد تفاجأت ساكنة زاوية الشيخ و زوارها بتغير مذاق و طعم المياه الشروب، و كذا تغير لونها منذ صبيحة يوم العيد، قبل أن يصاب عدد كبير منهم بحمى شديدة و غثيان و قيء و إسهال حاد.

و شهد المستوصف المحلي بزاوية الشيخ إقبالا غير مسبوق طيلة الأيام الماضية، حيث استقبل المئات من الأشخاص الذين أصيبوا بأعراض تقريبا متشابهة تبين فيما بعد أن مصدرها هو الماء الملوث الذي شربوا منه.

و في الوقت الذي يسود فيه تكثم شديد من السلطات الإقليمية و الجهوية عن ما وقع بالمنطقة، عبرت فعاليات من زاوية الشيخ عن امتعاضها للتجاهل و التلاعب بأرواح الناس من خلال السماح بشرب المياه الملوثة، مطالبين بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت فيه تقصير أو مساهمة في الواقعة التي تلوك ألسنة الساكنة أنها بفعل فاعل.