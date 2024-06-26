بمعدل 19.34.. بنيوب محمد أيمن صاحب أعلى معدل بكالوريا بجهة الشرق

هبة بريس : وجدة

اعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحات والناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية 2024 قد بلغ 18415 مترشحة ومترشحا، منهم 16512 ممدرسة وممدرسا، و 1903 من المترشحات والمترشحين الأحرار، وقد بلغت نسبة النجاح 86.19% من مجموع المترشحات والمترشحين الممدرسين، حيث تم تسجيل نسبة نجاح تقدر ب 88.59% لدى الإناث، في حين بلغت نسبة الذكور الناجحين 83%، وبلغ عدد الحاصلين على ميزة ما مجموعه 10665 بنسبة 64.59% من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين، منهم 1290 حصلوا على ميزة حسن جدا، و3170 على ميزة حسن، و6205 على ميزة مستحسن.

وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 51 مترشحة ومترشحا، بنسبة نجاح بلغت 83.60%، كما تمكن 77 سجينا من نيل شهادة البكالوريا بنسبة 88.50%.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد تم تسجيل 98.26% كنسبة حضور لدى المترشحات والمترشحين الممدرسين، فيما تم تسجيل نسبة حضور تقدر ب 63.05% لدى المترشحات والمترشحين الأحرار. كما تم تسجيل 148 حالة غش، منها 135 لدى فئة الأحرار.

وحصل التلميذ بنيوب محمد أيمن الذي يتابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية بمؤسسة بنعلي الخصوصية التابعة للمديرية الإقليمية وجدة أنجاد على أعلى معدل على مستوى الجهة ب 19.34.

هذا، وسيجتاز 5276 مترشحة ومترشحا، من بينهم 2732 مترشحة ومترشحا ممدرسا و 2544 من المترشحات والمترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 12،11،10و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يوليوز 2024.

وإذ ينوه محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بالمجهود الجماعي الذي انخرطت فيه كل الأطقم الإدارية والتربوية على اختلاف مجالات تدخلهم بكل حزم ويقظة ضمانا لمبادئ النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص، وبالانخراط المسؤول في تطبيق التدابير والإجراءات الجاري بها العمل، وبما أبان عنه المترشحات والمترشحون من جدية وانضباط، وأسرهم من مواكبة ودعم، والأطر التربوية من أستاذات وأساتذة من تضحيات ونكران للذات، فإنه يعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، كما يعبر عن تثمينه الكبير لجهود السلطات العمومية والترابية والأمنية وعلى رأسهم والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة ، والمجالس العلمية بالجهة والهيئات المنتخبة وعضوات وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، والمديرين الإقليميين بالجهة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، وكذا جميع الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. كما ينوه وبحرارة بمساهمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي في مواكبة وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وفي الأخير، يدعو مدير الأكاديمية إلى الاستمرار في الجهود الجماعية من أجل مواصلة العطاء والتألق في ظل ما تزخر به جهة الشرق من طاقات وكفاءات بشرية تجعل منها جهة متميزة، تصبو إلى تحقيق مدرسة الجودة للجميع التي تهدف إليها خارطة الطريق 2022-2026. كما يعبر بهذه المناسبة عن متمنياته لكافة المترشحات والمترشحين الذين لم يحالفهم النجاح خلال الدورة العادية بكامل التوفيق والنجاح خلال الدورة الاستدراكية.