بايتاس يعلق على ارتفاع نسبة المديونية

2024-06-26 / 15:30
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هبة بريس – الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على ارتفاع المديونية في المغرب.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، “المديونية في بلادنا ارتفعت بين 2011 و 2021 بـ10% تقريبا، خاصة في السنوات التي تزامنت مع كوفيد”.

وأضافت بايتاس، أن الحكومة أخذت مبادرة التحكم في المديونية أي العجز، مشيرا الى أن جميع المؤشرات تؤكد أن الحكومة تمضي في مسار تراجع العجز خلال الفترة القادمة رغم إجراءات دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

2024-06-26 / 15:30
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