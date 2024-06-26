معاناة زبناء “inwi” مع الريزو تتواصل و الآلاف يرغبون في تغيير الشبكة

2024-06-26 / 15:49
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هبة بريس ـ الرباط

غضب كبير يسود مشتركي و زبناء شركة “إينوي” لخدمات الهاتف و الانترنيت بسبب ضعف خدمات الشركة و غياب التغطية في عدد من مناطق المملكة، فضلا على طريقة تعامل الشركة باستهتار مع شكايات و مطالب الزبناء.

هذا الأمر يتضح من خلال كل منشورات الصفحة الخاصة بشركة inwi، حيث و كلما وضعت تدوينة أو صورة أو أي شيء بموقع التواصل الاجتماعي إلا و تنهال عليها التعليقات الغاضبة الساخطة على تدني جودة خدماتها.

آخر ذلك، ما نشرته صفحة “إينوي” بالفايسبوك بخصوص عيد الأضحى، تحت هاشتاغ إينوي معاك، و التي قوبلت بتعليقات تجمع غالبيتها على استهتار الشركة و عدم تلبيتها لمطالب الزبناء.

و كتب أحدهم: “بقيتو مقابلين لينا الشوا و نسيتو الريزو”، و أضاف آخر: “ريزو ديال إينوي عيان ميت نتمنا يتصلح هاد الأمر”، ليجيبه ثالث: “قادو لينا غير الريزو أشمن مهمة و لا تخربيق”.

و من بين التعليقات التي جاءت في منشور إينوي كذلك: “ريزو انوي منعدم في عدد من مناطق المغرب”، و كذلك: “أسمع أسي راني غدي نقدم ليكم شكاية INRT SHIKAYA ونشوفو هاد ريزو عندكم، عامين و هو كيتقطع و يرجع بمنطقة إقليم الحسيمة فلوسنا مشات خوا الخاوي”.

التعليقات الغاضبة تواصلت، و كتب أحد الزبناء: “مني تساليو شوا قادو لينا الريزو”، ثم :” المهمة ديالي ندير طيارة لتيليفون او نحيدها، لعل و عسى اخدم لينا كونكسيون ديالكم، اما راه مرضتونا، الله اسمح ليكم”.

و عبر آخرون كذلك و عددهم كبير من زبناء إينوي عن امتعاضهم من عدم التجاوب مع شكايتهم، علما أن بعضهم قرر تغيير الشبكة و الاستفادة من خدمات شركات منافسة.

2024-06-26 / 15:49
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‫3 تعليقات

  3. أنا شهر و أنا مقطوع عندي الكونكسيون فالدار كنتصل يوميا والو كل مرا اقولو ليا غدي نجيو والو بغيت النمرة ديال شي مسول

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