بايتاس: قانون المسطرة الجنائية كبير جدا ويحتاج لتعميق النقاش

2024-06-26 / 15:12
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هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن قانون المسطرة الجنائية كبير جدا ويحتاج لتعميق النقاش.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس : “قانون المسطرة الجنائية يتضمن حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق وتدقيق النقاش في مضامينه”.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة ستعمل خلال الأسابيع القادمة على المصادقة على القانون واحالته على البرلمان ليحظى بالمناقشة والمصادقة.

2024-06-26 / 15:12
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