وجدة .. طلبة كلية الطب والصيدلة يقاطعون امتحانات الدورة الربيعية

2024-06-26 / 14:55
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هبة بريس – وجدة

قاطع طلبة كلية الطب والصيدلة، بمدينة وجدة، اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، امتحانات الدورة الربيعية، التي كانت الحكومة قد أقرتها ابتداء من 26 يونيو 2024.

وشهد محيط الكلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تواجدا أمنيا لأجل ضمان مرور هذه الامتحانات في أفضل الظروف، حيث توافد على الكلية عدد قليل من الطلبة، مرفوقين بأولياء أمورهم، إضافة إلى طلبة منحدرين من دول جنوب الصحراء.

وهذا، فقد اتخذت عمادة الكلية كل الإجراءات، والذي يأتي في ظل ظروف استثنائية، طبعتها مقاطعة الدروس، احتجاجا على الإصلاح البيداغوجي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

2024-06-26 / 14:55
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