بمعدل 19.55.. التلميذة خزاز سميرة تحصل على أعلى معدل بكالوريا بجهة سوس ماسة

2024-06-26 / 14:22
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هبة بريس – تارودانت

حصلت التلميذة سميرة خزاز، على أعلى معدل في امتحانات البكالوريا 2024، على مستوى جهة سوس ماسة.

وحصلت التلميذة سميرة خزاز التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسي، بمؤسسة “إقرأ” بمدينة تارودانت، على معدل 19.55 في الامتحان الوطني.

هذا وبلغ عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا بجهة سوس ماسة 23110 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت64.10%، فيما سيجتاز 12979مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية.

2024-06-26 / 14:22
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