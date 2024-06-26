بمعدل 19.55.. التلميذة خزاز سميرة تحصل على أعلى معدل بكالوريا بجهة سوس ماسة
هبة بريس – تارودانت
حصلت التلميذة سميرة خزاز، على أعلى معدل في امتحانات البكالوريا 2024، على مستوى جهة سوس ماسة.
وحصلت التلميذة سميرة خزاز التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسي، بمؤسسة “إقرأ” بمدينة تارودانت، على معدل 19.55 في الامتحان الوطني.
هذا وبلغ عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا بجهة سوس ماسة 23110 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت64.10%، فيما سيجتاز 12979مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية.
15 تعليقات
لكل مجتهد نصيب
الف الف مبروك
الله يحفظها والله يوفقها
مسيرة موفقه مليئة بالنجاح والتوفيق
مشاء الله يا ربي يحفظها لوالديها
مسيرة دراسية موفقة بإذن الله
ما شاء الله تبارك الرحمن
تبارك الله ما شاء الله عليك
اللهم بارك
ماشاءالله عليها والف مبرووووك
اللهم زد وبارك
ماشاء الله تبارك الرحمان
تبارك الله ماشاء الله
الف مبروك
ماشاءالله تبارك الرحمن الله يوفقك