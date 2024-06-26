ناصر الزفزافي يحصل على شهادة البكالوريا من داخل السجن بميزة حسن
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
حصل ناصر الزفزافي قائد حراك الريف والمعتقل حاليا بسجن طنجة ، على شهادة البكالوريا بميزة حسن.
وأكدت مصادر هبة بريس أن ناصر الزفزافي اجتاز امتحانات الدورة العادية الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا بنجاح ، حيث حصل على معدل 14.30 في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية .
وأردفت مصادرنا إن ناصر اجتاز الامتحان رفقة نزلاء آخرين تمكن ثلاث منهم بينهم الزفزافي من اجتياز الاختبار الوطني للبكالوريا بنجاح ، وذلك بعد 24 سنة من مغادرته أقسام الدراسة ومرور سنوات على تواجده رهن الاعتقال .
11 تعليقات
ملي شاب علقوا ليه حجاب 😂😂😂😂😂 .
إذا تابع دراسته سيعي أنه كان”مصيد”وضيع حياته باطل
رجل في مزرعة الذئاب.
ألم يكن يملك حتى شهادة البكالوريا و أراد أن يتزعم حراكا و يغير نظاما؟؟!!!
السجن نعمة عليه ليرجع إلى السكة التي لم يكن ليلتفت إليها ؛ و المفروض هو أن يتعلم أولا.
الف مبروك الله يطلق سراحو يارب العالمين 🤲❤️
الف مبروك
الله يطلق سراحو و مبروك عليه النجاح
ألف مبروك،الله يطلق سراحو
بالحرية و الفرج ان شاء لله
ألف ألف مبروك
الزفزافي لسان فقراء المغرب . الزفزافي لغة المغاربة المقصيين. الزفزافي مرات الواقع المغربي المهزوز .الزفزافي ضحية قول الحق.