ناصر الزفزافي يحصل على شهادة البكالوريا من داخل السجن بميزة حسن

2024-06-26 / 14:01
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

حصل ناصر الزفزافي قائد حراك الريف والمعتقل حاليا بسجن طنجة ، على شهادة البكالوريا بميزة حسن.

وأكدت مصادر هبة بريس أن ناصر الزفزافي اجتاز امتحانات الدورة العادية الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا بنجاح ، حيث حصل على معدل 14.30 في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية .

وأردفت مصادرنا إن ناصر اجتاز الامتحان رفقة نزلاء آخرين تمكن ثلاث منهم بينهم الزفزافي من اجتياز الاختبار الوطني للبكالوريا بنجاح ، وذلك بعد 24 سنة من مغادرته أقسام الدراسة ومرور سنوات على تواجده رهن الاعتقال .

2024-06-26 / 14:01
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