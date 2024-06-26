غالبيتهم إناث.. 245.881 ناجح وناجحة بامتحانات البكالوريا

2024-06-26 / 13:17
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هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة يونيو 2024.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، يومه الأربعاء، أن 245.881 مترشحة ومترشحا ممدرسا اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا مقابل 245.295 في الدورة العادية لسنة 2023، حيث بلغت نسبة الاناث 72%، فيما بلغت نسبة الذكور الناجحين 62.6%.

وأضافت الوزارة، أن نسبة النجاح بلغت 67,8% مقابل 59,8% في الدورة العادية لسنة 2023، بزيادة 8 نقاط مئوية، مشيرة الى أن 147.317 مترشحة ومترشحا سيجتازون الدورة الاستدراكية.

2024-06-26 / 13:17
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