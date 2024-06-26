كوكب الشرق تنير مسرح محمد الخامس واستنفاذ التذاكر للمرة الثانية رغم بلوغها الف درهم

هبة بريس – فن

شهد مسرح محمد الخامس، ليلة أمس سهرة فنية للمرة الثانية لسيدة الطرب أم كلثوم، بتنقية “الهولوغرام”.

وتفاعل الجمهور مع أغاني أم كلثوم وصفق الحاضرون طيلة الحفل الذي ينظم للمرة الأولى بتقنية الهولوغرام في المغرب، لاسيما أن جل الحاضرين لم يعايشوا كوكب الشرق التي توفيت قبل نصف قرن.

الحفل عرف حضور شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال والسياسة، على غرار المليادير مولاي حفيظ العلمي، و وزير الخارجية ناصر بوريطة بالاضافة إلى سفير المملكة المغربية بالامم المتحدة عمر هلال، و سفراء دول عربية بالمغرب و المرشح لرئاسة الوداد ايت منا و شخصيات اخرى مرموقة الذي يجمعهم الفن الراقي و الحنين إلى زمن الجميل.

و عرف الحفل ارتباكا في بدايته، نظرا لتزامنه مباشرة بعد نهاية حفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة مما تأخر موعد انطلاق السهرة بساعة، ما دفع بمدير المسرح الوطني محمد الخامس محمد بن حساين إلى التدخل شخصيا لتسريع دخول الجمهور و قام بمجهود كبير و هو يهرول داخل اروقة المسرح لتهدئة الغاضبين.

و نال الحفل اعجاب الحاضرين الذي صفقوا بحرارة بعد نهاية الحفل، يذكر أن نصف تذاكر الحفل اقتنهم شركة الخطوط الملكية المغربية الذين وصلت قيمتهم ألف للتذكرة.