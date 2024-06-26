كوكب الشرق تنير مسرح محمد الخامس واستنفاذ التذاكر للمرة الثانية رغم بلوغها الف درهم
هبة بريس – فن
شهد مسرح محمد الخامس، ليلة أمس سهرة فنية للمرة الثانية لسيدة الطرب أم كلثوم، بتنقية “الهولوغرام”.
وتفاعل الجمهور مع أغاني أم كلثوم وصفق الحاضرون طيلة الحفل الذي ينظم للمرة الأولى بتقنية الهولوغرام في المغرب، لاسيما أن جل الحاضرين لم يعايشوا كوكب الشرق التي توفيت قبل نصف قرن.
الحفل عرف حضور شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال والسياسة، على غرار المليادير مولاي حفيظ العلمي، و وزير الخارجية ناصر بوريطة بالاضافة إلى سفير المملكة المغربية بالامم المتحدة عمر هلال، و سفراء دول عربية بالمغرب و المرشح لرئاسة الوداد ايت منا و شخصيات اخرى مرموقة الذي يجمعهم الفن الراقي و الحنين إلى زمن الجميل.
و عرف الحفل ارتباكا في بدايته، نظرا لتزامنه مباشرة بعد نهاية حفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة مما تأخر موعد انطلاق السهرة بساعة، ما دفع بمدير المسرح الوطني محمد الخامس محمد بن حساين إلى التدخل شخصيا لتسريع دخول الجمهور و قام بمجهود كبير و هو يهرول داخل اروقة المسرح لتهدئة الغاضبين.
و نال الحفل اعجاب الحاضرين الذي صفقوا بحرارة بعد نهاية الحفل، يذكر أن نصف تذاكر الحفل اقتنهم شركة الخطوط الملكية المغربية الذين وصلت قيمتهم ألف للتذكرة.
14 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
اللهم لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا
قلة ميدار بنادم يحط فلوسو فهاد التفاهة
حسبنا الله ونعم الوكيل
“أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا”
شعب يستحق كل ما يحصل له و أكثر
لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب
قال الله تعالى: ” إسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ “
نسأل الله السلامة في ها الزمان
اكيد موازين تفتقد الاخلاق والقيم .لذلك لجوؤها للاموات دليل قاطع على السفاهة والتفاهة والغاية تبديد المال العام ثقافة السفاهة بين المغاربة.
ههههههههه، من اين لكم هذه المعطيات ؟؟؟؟
موازين قام المخزن بإحضار الأفارقة وابناء الشوارع ليظهر ان المهرجان ناجح
هههههههه والله صرتم أضحوكة الدول
ويستمر إلهاء الشعب و هدر المال العام و الخاص ، الذي يستثمر في التفاهات ، و تبقى دور الأيتام و المسنين ترزح تحت الخط الأسود للمعيشة ، زد على ذلك أزمة البطالة و أحوال المستشفيات و غيرها كثيييير .