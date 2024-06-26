أكادير: أعمال شغب بمباراة الرجاء ووجدة تخلف خسائر في الممتلكات
شهدت مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة ، والتي جرت مساء امس الثلاثاء بالملعبب الكبير بأكادير ، برسم نصف نهاية كأس العرش ، أعمال شغب بعد وقبل المباراة من قبل الجمهور.
ووثقت صور تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي ، تهشيم سيارات خصوصا بشوارع الأحياء المجاورة للملعب ، بعدما تم رشقها بالحجارة، كما تم الهجوم على محلات تجارية بالحي المحمدي قبل موعد المباراة، وتعرضت ممتلكات خاصة وعامة من تجهيزات المحطة الطرقية لأكادير للإتلاف، فضلا عن منازل و محلات مواطنين .
وندد المتضررون من هذه الأفعال ، من استمرار أعمال الشغب والتي لم تعد مرتبطة بانهزام خصم ، بل أصبحت عادة لشباب طائش لا علاقة له بالاخلاق الرياضية، داعين إلى زجر المخالفين المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وفتحت المصالح الأمنية بحثا في قضية الشغب ، خاصة بعد ورود مجموعة من الشكايات من متضررين من أعمالها ، وكذا تداول صور وفيديوهات توثق لآثار التهشيم والخراب الذي لحق سياراتهم وممتلكاتهم .
23 تعليقات
أخبث جمهور على الصعيد الوطني هو جمهور الرجاء
الحل هو زيادة في تمن التذكرة والمبلغ الزاءد يعوض بع المتضررين
يجب على السلطات الأمنية ان تكتر من حظورها بالملعب و. المناطق المجاورة وكذالك توقيت المباريات الغاء المباريات بالليل اعمال الشغب ليست رياضيات واننما سلوك بعض….