جرسيف.. ثانوية تعلن نجاح جميع تلامذتها في امتحانات البكالوريا

2024-06-26 / 12:03
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هبة بريس – جرسيف

أعلنت ثانوية تأهيلية في اقليم جرسيف، عن نجاح كافة تلامذتها في امتحانات البكالوريا برسم الدورة الدراسية 2023/2024.

وجاء في إعلان الثانوية الأهيلية بركين، “تنهي إدارة الثانوية التأهيلية بركين إلى علم كافة تلميذات وتلاميذ الثانية بكالوريا لجميع الشعب وأولياء أمورهم أن جميع التلاميذ وعددهم 48 تلميذا وتلميذة، توفقوا جميعا في الحصول على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2023-2024، لتبلغ بذلك نسبة النجاح 100% مع تقديم أسمى عبارات الشكر والتقدير للأطر التربوية والإدارية على مجهوداتهم طيلة الموسم الدراسي لتمكين المتعلمين من بلوغ هذه النتيجة المشرفة، وكل الشكر لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على دعمها للشأن التعليمي بالمؤسسة، ولكافة المتدخلين والفاعلين.”.

هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شرعت منذ ليلة الثلاثاء الأربعاء، في الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا.

2024-06-26 / 12:03
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