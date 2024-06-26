ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالجديدة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالجديدة، مساء أمس الثلاثاء 25 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “تكني” بضواحي مدينة الجديدة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، بينما أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 44 غراما من الكوكايين و2950 قرص مهلوس وكمية من مخدر الشيرا.

كما مكنت عملية التفتيش من حجز أربعة أسلحة بيضاء وميزانين إلكترونيين، علاوة على 55 لترا من مسكر ماء الحياة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.