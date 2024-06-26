إكرام العبدية: “الصنهاجي والدي الروحي.. والله يطلق سراح باطما”

هبة بريس – فن

وصفت الفنانة الشعبية، إكرام العبدية، النجم سعيد الصنهاجي بوالدها الروحي في الميدان الفني.

وعبرت العبدية في حديث مع هبة بريس، عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ19 لمهرجان موازين.

وفي سياق متصل، أعربت الفنانة اكرام العبدية، عن متمنياتها في نهاية أزمة دنيا باطما، مسترسلة بالقول: “الله يطلق سراحها”.

وعن حياتها الشخصية، أكدت العبدية على أنها تفضل إبعاد الجانب الشخصي عن العملي، لافتة إلى أن زوجها بعيد كل البعد عن الميدان الفني كما أن أسرتها تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء.