بنسعيد: “الثقافة هي ما تجمعنا و توحدنا على الرغم من اختلافاتنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

احتضنت العاصمة الرباط يوم أمس، ندوة دولية هامة لمناقشة الفعالية في حماية التراث الثقافي خلال الأزمات الإنسانية، من تنظيم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمناسبة الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.

وتناولت الندوة التي حضرها الوزير محمد اامهدي بنسعيد و السفير عمر هلال، مجموعة من المواضيع الحيوية حول كيفية الحفاظ على التراث الثقافي في ظل الظروف الطارئة والصراعات، وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين ووطنيين في المجال.

وفي كلمة له خلال الندوة، أكد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية التراث الثقافي في الأوقات الحرجة.

و أشار الوزطر ذاته إلى أن التراث الثقافي ليس مجرد إرث مادي، بل هو رمز لهوية الشعوب وجزء لا يتجزأ من تاريخها، مشيدا بالتعاون المثمر بين الدول والمنظمات الدولية في هذا المجال، و مشدداً على ضرورة تكثيف هذه الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

و أوضح بنسعيد أن الثقافة هـي مـا يجـمعنا ويوحدنا، على الرغم من اختلافاتنا، وخصوصياتنا، وذاكرتنا، وتاريخنا المختلف، ولكن هذا الجسـر، للأسف، هـو أيـًضا أول ضـحية لـلصراعـات والزحمات، فـالـتراث، بـمكونـاتـه المادية والمعنوية، يتعرض بشكل مباشر لما تنتجه الصراعات.