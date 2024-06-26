أحلام تعلق على فيديو أنغام في المغرب: “إسمي تشريف وليس إساءة”

هبة بريس

علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على تعرض الفنانة أنغام لموقف محرج خلال لقاء صحفي على هامش فعاليات مهرجان موازين.

وردا على مناداة صحفية مغربية لأنغام بأحلام، قالت النجمة الإماراتية: “أنا أحلام وهي أنغام، وسبق أنه في أحد المؤتمرات أخطأت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية ورديت أتشرف”.

وأضافت الفنانة الإماراتية “إسمي ليس إساءة، بل هو تشريف، وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين، الذي دعا اسمًا كبيرًا مثل أنغام للمشاركة في الليالي، لم يقصد الإساءة لها، حروف أسمائنا قريبة من بعض، وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مهما كان، فأحلام صوت الخليج اسم مشرف”.