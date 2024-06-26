“ليلة بيضاء”.. وزارة بنموسى تعلن عن نتائج امتحانات البكالوريا

هبة بريس – الرباط

قضى تلاميذ البكالوريا وأهاليهم، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، “ليلة بيضاء”، للاطلاع على نتائج الامتحانات .

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انطلاقا من منتصف ليلة الثلاثاء، عن نتائج امتحانات البكالوريا برسم السنة الدراسية 2023/2024.

واطلع التلاميذ وعائلاتهم على نتائج الامتحانات عبر الموقع الرسمي للوزارة، أو عن طريق توصلهم برسائل نصية تتضمن نقاط المعدل العام وخبر النجاح أو الرسوب أو اجتياز الدورة الاستدراكية.

هذا وستنظم الدورة الاستدراكية أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، فيما ستجري المداولات يوم 18 يوليوز، على أن تعلن النتائج يوم 19 يوليوز 2024.

واجتاز 493,651 مترشحا امتحانات البكالوريا خلال هذه الدورة، منهم 373,374 من المتمدرسين، و120,277 من المتقدمين الأحرار.