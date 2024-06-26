طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب- الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، وكذا بأقصى الجنوب.

ويرتقب أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بأمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي .

كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع إمكانية نزول بعض القطرات المطرية. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض بالمناطق الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان ومحليا هادئا إلى قليل الهيجان صباحا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية وجنوب طانطان، وهائجا بباقي السواحل.