اكادير : طلب ترخيص ” ملغوم ” على طاولة الوالي امزازي

تتسارع الأحداث بأكادير ، خلال الأسابيع الماضية، بين من يريد إصلاح المرفق الإداري والتي يقوده الوالي امزازي ، وبين لوبي مصلحي آخر راكم الاموال ” المشبوهة “، ولعل إعفاء بعضهم من مهامه قد حرك هذه ” البرك الآسنة ” .

موضوعنا اليوم على شركة للدراجات المائية ” جي تسكي ” انشأها أصحابها قبل سنة 2020، وسلمت لها رخصة مزاولة نشاطها في شاطئ كلم 25، لكن في سنة 2021 ، قفزت دراجات هذه ” الشركة ” من شاطئ كلم 25 المرخص لها بحسب وثائق، إلى شاطئ ” تاغازوت كوبينغ ” واشتغلت هناك دون ان تحرك السلطات المختصة ساكنا، غير ان هذه الشركة سيفتضح امرها بعد ذلك بعد وقوع حوالي 6 حوادث بدراجاتها خلفت مصابين ، وبعد تمحيص وثائقها من طرف الدرك البحري وكذلك المركز الترابي بتغازوت ، تم اكتشاف أنها لا تشتغل في مكانها الأصلي المحدد لها ، وهناك محاضر تؤكد ذلك ، لكن دائما بقدرة قادر ، تستأنف نفس الشركة لنشاطها بشكل عادي.

الجهات التي توفر الحماية لأصحاب هذه الشركة ” المحظوظة” سيفتضح امرها، بعد تمحيص للتراخيص التي أنجزتها لجنة وسلمت للوالي السابق ” أحمد حجي” اكتشف هذا الأخير خلال اجتماع للجنة يترأسها ” ad- hoc ” بتاريخ 27 يوليوز 2023، بأن هذه الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها بشاطئ كلم 25 وتزاول نفس النشاط بشاطئ تغازوت كوبينغ ، الذي يشهد أصلا اكتضاض اثر بشكل سلبي على هذه الرياضة المائية السياحية الترفيهية، وأمر الوالي حينها أعضاء لجنته بإرجاع هذه الشركة إلى مكانها السابق وكذلك شركة اخرى مخالفة لشاطئ تاونزا، كما نبه حينها الوالي اللجنة المشرفة بعدم الترخيص مجددا لأي شركة لان شاطئ تغازوت لم يعد يستحمل عدد الشركات المزاولة وان هذه العشوائية تتسبب في حوادث .

والمثير في هذه القضية التي تقف من وراءها جهات تدافع عن هذه الشركة ، ان لجنة تضم نفس الأشخاص في اللجن السابقة، أغمضت أعينها مرة اخرى، خلال الاجتماع الثاني للجنة ” Ad-hoc بتاريخ 28 ماي الماضي، ولم يخبر أعضاء اللجنة الوالي امزازي عن وضعية الشركة، بل تركوا القضية تمر بسلام في انتظار توقيع الوالي على الترخيص لهذه الشركة المخالفة للقانون المنظم للنشاط ، كما ان هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق داخلي عن كيفية تسليم هذه الشركة ترخيصين مخالفين الاول يتعلق باحتلال الملك البحري، والترخيص الثاني متعلق بمزاولة النشاط الرياضي بالماء والذي يشرف عليه الدرك البحري.

ومع انطلاق فصل الصيف الحالي، فإن الشركة المخالفة او شركات اخرى، تستعد لنشر دراجاتها بشاطئ تغازوت عوض مكانها الأصلي بكلم 25 خارج القانون المنظم مما يطرح علامات الاستفهام كيف لهذه الرياضة المائية الترفيهية تعيش هذه العشوائية فقط بشواطئ أكادير عكس مثلا شواطئ طنجة حيث القطاع منظم بشكل جيد ؟؟.